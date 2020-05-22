Жители Гонконга готовятся к ужесточению контроля со стороны Китая, активно скачивая VPN-сервисы

Интерес в Гонконге к VPN-сервисам, позволяющим обходить блокировки ресурсов в интернете, резко увеличился после появления в четверг информации о том, что власти Китая намерены принять новый закон о национальной безопасности для Гонконга.
В число десяти наиболее активно скачиваемых приложений для iPhone и iPad в гонконгском магазине приложений App Store вошли семь VPN-сервисов, которые ранее не появлялись в этом списке, сообщает провайдер данных Sensor Tower.
Один из популярных VPN-сервисов - NordVPN - объявил об увеличении числа скачиваний в четверг в 120 раз по сравнению с предыдущим днем, конкурирующий Surfshark VPN сообщил, что количество скачиваний за день взлетело на 700% и продолжает расти быстрыми темпами в пятницу.
В отличие от материкового Китая, Гонконг сохраняет открытый интернет и VPN-сервисы, так же как и приложения Twitter и WhatsApp, заблокированные в КНР, законно используются в Гонконге, пишет агентство Bloomberg.
Как сообщалось, в четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".
Законопроект, как ожидается, будет принят в Китае до окончания ежегодной сессии ВСНП в следующий четверг, однако потребуется ряд процедурных шагов для его вступления в силу. Принятие закона приведет к усилению надзора и цензуры в Гонконге, предупреждают эксперты.
Гонконгский рынок акций, а также нацвалюта и ETF, привязанные к инвестициям в Гонконг, отреагировали падением на информацию о планах Китая. Инвесторы считают подобный шаг ужесточением контроля со стороны Китая и опасаются, что это спровоцирует новую волну масштабных протестов в городе, остановившихся из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, возникли опасения, что США могут пересмотреть оценку независимости Гонконга от Китая. Мнение Вашингтона о "высокой степени независимости" Гонконга от КНР давала азиатской финансовой столице специальные торговые привилегии. Госсекретарь США Майкл Помпео отложил публикацию ежегодного доклада по Гонконгу для Конгресса США, отметив, что в данный момент трудно оценить степень его независимости от КНР.
"Это конец Гонконга, - отмечает оппозиционный гонконгский политик Деннис Квок. - Я полагаю, что Гонконг очень скоро потеряет статус международного делового центра".
Законопроект, который планирует принять Пекин, потребует, чтобы Гонконг быстро отказался от использования собственного регулирования в сфере нацбезопасности, сообщает Reuters. Китайский парламент намерен самостоятельно создать правовую структуру и механизмы ее применения для предотвращения сепаратисткой деятельности, терроризма и иностранного вмешательства, а также любых других действий, ставящих под угрозу национальную стабильность, пишет агентство.
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