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СНГ 22.05.2020 17:26

Рябков подтвердил готовность к очной встрече со спецпредставителем Трампа по контролю над вооружениями

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил готовность к встрече со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

"Безусловно мы подтвердили готовность к такой очной встрече. И мы надеемся, что санитарные-эпидемиологические обстоятельства и связанные с ними ограничения не затянутся настолько, что мы совсем уже уйдем куда-то в осень и в период, непосредственно предшествующий сроку истечения десятилетнего первоначального срока действия договора", - сказал Рябков, выступая по видеоконференции в фонде публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Накануне спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли сообщил о скором начале переговоров между США и РФ по контролю над вооружениями.

"Переговоры по контролю над вооружениями начнутся скоро. Провел на прошлой неделе телефонный разговор с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Договорились встретиться, обсудить взаимные озабоченности и задачи и начать переговоры так скоро, как только возможно", - написал Биллингсли в четверг в Твиттере.

Он пояснил, что США "хотят новый, трехсторонний договор с лучшей системой проверки". "Пришло время обновить контроль над вооружениями, чтобы отвечать стратегическим реалиям", - подчеркнул Биллингсли.

По его словам, "Рябков сказал, что будущая система контроля над вооружениями должна быть многосторонней". "Мы согласны. Китай должен стать частью этого. Пора прекратить прятаться за великой китайской стеной секретности. Стремиться обрести статус великой державы - значит брать на себя большую ответственность. Не должно быть никакого секретного неконтролируемого ядерного строительства", - подчеркнул Биллингсли.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что с новым спецпредставителем президента США по разоружению переговорил Рябков и стороны условились продолжать диалог.

"У них состоялся телефонный разговор 8 мая, пристрелочный, ознакомительный разговор. Американцы обещали, что как только они будут готовы, они предложат конкретные сроки, в которые можно будет организовать видеоконференцию для обсуждения уже существа проблем стратегической стабильности", - сказал Лавров журналистам.

На этой конференции может обсуждаться весь спектр вопросов контроля над ядерными вооружениями, в ней должны принять участие и представители министерств обороны и служб безопасности.

"Ждем, когда такое предложение по срокам наших консультаций в видеоформате последует", - добавил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что стратегическая стабильность перестает быть целью политики Соединённых Штатов, это понятие заменяется стратегическим соперничеством. "Чтобы понять истинные причины такой трансформации, необходим, опять же, прямой диалог, которого пока, к сожалению, нет", - сказал Лавров.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что новый переговорщик президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли планирует в ближайшее время встретиться с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить новое предложение США о далеко идущем соглашении по ограничению всех российских, китайских и американских ядерных боеголовок. Предполагается, что встреча состоится в Вене.

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Тэги: РОССИЯ, РЯБКОВ, США, ВСТРЕЧА


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