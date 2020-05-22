Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями падения самолета в Пакистане

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и премьер-министру страны Имран-хану телеграмму соболезнований, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
Путин "выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями падения пассажирского самолета на жилые дома в городе Карачи", говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - подчеркнул в телеграмме глава Российского государства.
Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи. Самолет следовал по маршруту Лахор-Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
На борту находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа.
Алиев соболезнует Алви в связи c крушением самолета в Пакистане
Путин – Алиеву: Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства
Вучит благодарит Алиева за помощь в борьбе с COVID-19 и приглашает посетить Сербию
"Туркменгаз" диверсифицирует производство Киянлинского полимерного завода
Строительство газопровода Унгены-Кишинев в Молдавии завершится до 1 августа
WTI прервала наиболее продолжительный рост с февраля 2019 г, Brent подешевела до $34,41 за баррель
В Пакистане подтвердили гибель 57 человек в авиакатастрофе близ Карачи
Турция готова подключиться к разработке вакцины от COVID-19 вместе с Россией
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог