Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

21.05   $/bbl WTI 33.92 0.43 Brent 36.06 0.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.05.2020 19:18

Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями падения самолета в Пакистане

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и премьер-министру страны Имран-хану телеграмму соболезнований, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Путин "выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями падения пассажирского самолета на жилые дома в городе Карачи", говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - подчеркнул в телеграмме глава Российского государства.

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи. Самолет следовал по маршруту Лахор-Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

На борту находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПАКИСТАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


С 12 мая единый период нерабочих дней завершается для граждан и экономики РФ - Путин Путин поручил правительству к 1 июня представить план по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения Выход из ограничительных мер по коронавирусу должен быть постепенным и аккуратным - Путин Путин поддержал назначение Белоусова и.о премьера на время самоизоляции заболевшего коронавирусом Мишустина Путин поздравил British Petroleum с 30-летием присутствия в России Пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]