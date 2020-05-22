Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями падения самолета в Пакистане

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и премьер-министру страны Имран-хану телеграмму соболезнований, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Путин "выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями падения пассажирского самолета на жилые дома в городе Карачи", говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - подчеркнул в телеграмме глава Российского государства.

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи. Самолет следовал по маршруту Лахор-Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

На борту находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа.