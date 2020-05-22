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ТЭК 22.05.2020 19:50

Строительство газопровода Унгены-Кишинев в Молдавии завершится до 1 августа

Строительство магистрального газопровода Унгены - Кишинев в Молдавии завершится до 1 августа 2020 года, заявил гендиректор румынской компании-подрядчика Transgaz Ион Стериян на встрече с министром экономики Молдавии Сергеем Райляном.

"До 1 августа 2020 года мы готовы сдать в эксплуатацию газопровод Унгены-Кишинев. На этом этапе через него можно будет поставлять 1,5 млн кубометров газа в день, а с 1 декабря 2-3 млн кубометров газа в день. После установки компрессорной и регулировочной станции в Герэештах (населенный пункт в Румынии) с 1 января 2021 года можем транспортировать в Молдавию 4 млн кубометров газа в день", - сказал Стериян.

Гендиректор Transgaz также отметил, что с начала 2019 года и на сегодняшний день работы завершены на 90%.

Власти Молдавии неоднократно заявляли о важности для них газопровода Унгены-Кишинев с точки зрения диверсификации поставок газа. Сейчас Молдавия получает газ только из России. В 2014 году был сдан в эксплуатацию газопровод Яссы-Унгены, который соединил газотранспортную систему Молдавии и Румынии. Газопровод Унгены-Кишинев стал следующим этапом в этом направлении. Стоимость строительства газопровода Унгены-Кишинев составляет около 70 млн евро.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]