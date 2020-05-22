В Азербайджане COVID-19 выявлен еще у 106 человек, двое скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 106 человек, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

«Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 106 человек, два человека скончались. В тоже время 59 пациента вылечились и отпущены домой», - сказал Байрамлы в ходе брифинга в пятницу.

По его словам, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 3855 человек, 2399 – вылечились, 46 – скончались.

«В настоящее время в больницах специального режима проходят лечение 1410 человек, из них состояние 48 оценивается как тяжелое, у 61 – средней тяжести», добавил он.

К настоящему времени в Азербайджане всего было проведено 259,155 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Б.Рустамбеков