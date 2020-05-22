В Азербайджане COVID-19 выявлен еще у 106 человек, двое скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 106 человек, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.
«Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 106 человек, два человека скончались. В тоже время 59 пациента вылечились и отпущены домой», - сказал Байрамлы в ходе брифинга в пятницу.
По его словам, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 3855 человек, 2399 – вылечились, 46 – скончались.
«В настоящее время в больницах специального режима проходят лечение 1410 человек, из них состояние 48 оценивается как тяжелое, у 61 – средней тяжести», добавил он.
К настоящему времени в Азербайджане всего было проведено 259,155 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
Б.Рустамбеков
Алиев соболезнует Алви в связи c крушением самолета в Пакистане
Путин – Алиеву: Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства
Вучит благодарит Алиева за помощь в борьбе с COVID-19 и приглашает посетить Сербию
WTI прервала наиболее продолжительный рост с февраля 2019 г, Brent подешевела до $34,41 за баррель
Кредиторы AGBank и NBC Bank могут оформить свои претензии до 15 июля – ADIF
Rystad Energy ожидает падения спроса на нефть в мире на 10,8% в 2020 году
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Париж продолжит соблюдать условия Договора об открытом небе - МИД Франции
Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями падения самолета в Пакистане
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог