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Здравоохранение 22.05.2020 17:13

В Азербайджане COVID-19 выявлен еще у 106 человек, двое скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 106 человек, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

«Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 106 человек, два человека скончались. В тоже время 59 пациента вылечились и отпущены домой», - сказал Байрамлы в ходе брифинга в пятницу.

По его словам, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 3855 человек, 2399 – вылечились, 46 – скончались.

«В настоящее время в больницах специального режима проходят лечение 1410 человек, из них состояние 48 оценивается как тяжелое, у 61 – средней тяжести», добавил он.

К настоящему времени в Азербайджане всего было проведено 259,155 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]