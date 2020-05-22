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Социум 22.05.2020 17:16

Власти Азербайджана намерены сохранить карантинный режим без изменений

Власти Азербайджана считают преждевременным смягчение специального карантинного режима, действующего в стране для избежание распространения коронавируса, но не видят оснований для его ужесточения, заявил глава пресс-службы кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«Анализ текущей ситуации с распространением COVID-19 в Азербайджане не дает оснований для ужесточения специального карантинного режима. В то же время смягчение режима или же полная ликвидация карантина в стране не представляется возможной. В этой связи будет принято решение сохранить карантинный режим на нынешних условиях», - сказал Мамедов на брифинге в пятницу.

Он сообщил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято властями Азербайджана в ближайшее время.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует с 24 марта и действителен до 31 мая. Начиная с 27 апреля, власти страны приняли три пакета смягчений в Азербайджане из-за коронавируса COVID-19. При этом все еще остаются закрытыми торговые центры, учебные заведения детские развлекательные центры и спортивные объекты. Кроме этого, закрыто сообщение между Баку и регионами страны. Также под запретом въезд-выезд из страны воздушным и наземными видами транспортных средств, за исключением грузовых перевозок, проведение свадеб, поминальных церемоний и всех массовых мероприятий.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН, СОХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]