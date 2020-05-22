Власти Азербайджана намерены сохранить карантинный режим без изменений

Власти Азербайджана считают преждевременным смягчение специального карантинного режима, действующего в стране для избежание распространения коронавируса, но не видят оснований для его ужесточения, заявил глава пресс-службы кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«Анализ текущей ситуации с распространением COVID-19 в Азербайджане не дает оснований для ужесточения специального карантинного режима. В то же время смягчение режима или же полная ликвидация карантина в стране не представляется возможной. В этой связи будет принято решение сохранить карантинный режим на нынешних условиях», - сказал Мамедов на брифинге в пятницу.

Он сообщил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято властями Азербайджана в ближайшее время.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует с 24 марта и действителен до 31 мая. Начиная с 27 апреля, власти страны приняли три пакета смягчений в Азербайджане из-за коронавируса COVID-19. При этом все еще остаются закрытыми торговые центры, учебные заведения детские развлекательные центры и спортивные объекты. Кроме этого, закрыто сообщение между Баку и регионами страны. Также под запретом въезд-выезд из страны воздушным и наземными видами транспортных средств, за исключением грузовых перевозок, проведение свадеб, поминальных церемоний и всех массовых мероприятий.

Н.Аббасова