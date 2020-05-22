Возврат вкладов клиентам AGBank и NBCBank начнется 16 июня

Фонд страхования вкладов Азербайджана планирует начать возврат вкладов клиентам AGBank и NBCBank, находящихся в ликвидации, с 16 июня, говорится в сообщении Фонда.
"Во избежание загруженности в филиалах банка, вклады будут возвращаться в 2 этапа. На первом этапе, который стартует с 16 июня, будут возвращаться компенсации по вкладам, не превышающим 30 тыс. манатов или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Второй этап начнется 15 июля и охватит клиентов с суммой вклада свыше 30 тыс. манатов", - отмечается в сообщении.
Центральный банк Азербайджана 12 мая аннулировал лицензию ОАО "AGBank" и ОАО "NBCBank".
AGBank основан в 1992 году и входил в топ-15 банков Азербайджана. В настоящее время капитал банка меньше регулятивных требований Центробанка.
NBC Bank учрежден в декабре 1992 года. Акционерами банка являются 2 юридических лица (доля 8,75%) и 7 физических лиц (доля 91,25%).
А.Мамедов
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