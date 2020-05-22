Денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле выросли на 1,3%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле 2020 года составили 17 млрд 145,7 млн манатов, что на 1,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-апреле 2020 года составила 3%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-апреле текущего года увеличились на 0,5% - до 1,722 тыс. манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 15 млрд 417,2 млн манатов, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2019 году увеличились на 7,4%.

А.Мамедов