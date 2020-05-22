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Макроэкономика 22.05.2020 17:19

Денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле выросли на 1,3%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле 2020 года составили 17 млрд 145,7 млн манатов, что на 1,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-апреле 2020 года составила 3%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-апреле текущего года увеличились на 0,5% - до 1,722 тыс. манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 15 млрд 417,2 млн манатов, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2019 году увеличились на 7,4%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]