Денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле выросли на 1,3%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле 2020 года составили 17 млрд 145,7 млн манатов, что на 1,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-апреле 2020 года составила 3%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-апреле текущего года увеличились на 0,5% - до 1,722 тыс. манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 15 млрд 417,2 млн манатов, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2019 году увеличились на 7,4%.
А.Мамедов
Алиев соболезнует Алви в связи c крушением самолета в Пакистане
Путин – Алиеву: Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства
Вучит благодарит Алиева за помощь в борьбе с COVID-19 и приглашает посетить Сербию
Азербайджан в июне продлит режим карантина
Власти Азербайджана намерены сохранить карантинный режим без изменений
В Азербайджане COVID-19 выявлен еще у 106 человек, двое скончались
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Париж продолжит соблюдать условия Договора об открытом небе - МИД Франции
Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями падения самолета в Пакистане
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог