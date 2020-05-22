Boeing рассчитывает на помощь журналистов в вопросе возврата доверия к 737 MAX

Boeing рассчитывает на помощь журналистов в вопросе возврата доверия пассажиров к самолетам 737 MAX, несмотря на катастрофы в Индонезии и Эфиопии, заявил глава Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.
"Некоторые из допущений, которые мы приняли по нагрузке на пилотов в критических ситуациях, при отказах, наверное, были не совсем верными. Мы это признали. Мы работаем с регуляторами во всем мире для того, чтобы убедить в первую очередь регуляторов, которые отвечают за безопасность полетов в своих регионах, что наши самолеты после улучшений будут самыми безопасными в мире. Мы сделали уже более 1,2 тыс. экспериментальных полетов с новым программным обеспечением и доказали во всех возможных и невозможных ситуациях, что эта проблема, с нашей точки зрения, решена", - сказал Кравченко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"Теперь мы должны убедить в этом FAA, EASA, китайских, российских регуляторов: мы работаем с ними каждый день, и сроки возвращения MAX в строй будут определять именно они. Мы будем работать с ними по их протоколам и требованиям, а после того как они разрешат поднять самолеты, мы будем работать со всеми пилотами, переобучать их, и их мнение, как мне кажется, будет очень важным. Ну, и, конечно, надо будет работать с журналистами, со всеми СМИ, для того чтобы вернуть уверенность в этом бренде", - заявил Кравченко.
Ранее Boeing сообщал, рассчитывает получить разрешение регуляторов для возобновления поставок 737 MAX в III квартале 2020 года.
"Мы до сих пор не получили разрешение, надеемся, что получим его в ближайшие месяцы. У нас более 480 самолетов уже произведено", - сказал Кравченко в пятницу. По его словам, после получения разрешения Boeing будет производить примерно по 35 MAX в месяц.
В марте 2019 года после двух авиакатастроф с участием Boeing-737 MAX их поставки и полеты прекратились по всему миру. На момент запрета в России летали два таких лайнера, оба в парке S7, еще несколько авиакомпаний - "Победа", "ЮТэйр" , "Уральские авиалинии" и NordStar - ожидали их поставок.
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