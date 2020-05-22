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Социум 22.05.2020 17:32

Азербайджан в июне продлит режим карантина

Карантинный режим в Азербайджане будет продлен и после 31 мая, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

"Статистические данные по заражению COVID-19 не дают нам основания отменять карантинный режим. После 31 мая он будет продлен", - сообщил Байрамлы в ходе брифинга в пятницу.

Он также отметил, что рассматривается вопрос открытия в июне Mall-ов и крупных торговых центров.

Кроме того, может быть принято решение об открытии с 1 июня спортивных залов и о проведении спортивных мероприятий.

"В то же время вопрос разрешения массовых мероприятий, включая свадьбы пока не обсуждается, поскольку эпидемиологическая ситуация не позволяет их проведение в июне. В тоже время, мы не видим препятствий по открытию в летний период пляжей", - сказал Байрамлы.

Он также сообщил, что после 15 июня может быть принято решение об открытии ряда международных авиарейсов. "При принятии такого решения будет учитываться ряд факторов и проанализирована ситуация с COVID-19 в соседних странах", - сказал Байрамлы.

В тоже время он отметил, что в первую очередь рассматривается вопрос открытия воздушного сообщения с Нахчываном.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует с 24 марта и действителен до 31 мая. Начиная с 27 апреля, власти страны приняли три пакета смягчений в Азербайджане из-за коронавируса COVID-19. При этом все еще остаются закрытыми торговые центры, учебные заведения, детские развлекательные центры и спортивные объекты. Кроме этого, закрыто сообщение между Баку и регионами страны. Также под запретом въезд-выезд из страны воздушным и наземными видами транспортных средств, за исключением грузовых перевозок, проведение свадеб, поминальных церемоний и всех массовых мероприятий.

Карантинный режим в Азербайджане будет продлен и после 31 мая, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

"Статистические данные по заражению COVID-19 не дают нам основания отменять карантинный режим. После 31 мая он будет продлен", сообщил Байрамлы в ходе брифинга в пятницу.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


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