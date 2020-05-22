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ТЭК 22.05.2020 17:50

Грузия в балансе газа на 2020г снизила закупки из Азербайджана на 2,4%

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в природном газе в основном за счет импорта, в третий раз с начала года пересмотрела прогноз на текущий год, определив объем его закупок в 2 млрд 569,6 млн кубометров - на 1% меньше, чем ожидалось в апреле.

Согласно обновленному балансу, опубликованному Минэкономразвития Грузии в пятницу на сайте "Законодательного вестника" республики, импорт природного газа из Азербайджана, являющегося основным его поставщиком в страну, снижен на 2,4% - до 2 млрд 347,6 тыс. кубометров. При этом от Госнефтекомпании Азербайджана предусматривается получить 1 млрд 454,8 млн кубометров газа (на 4,7% меньше, чем предполагалось), а в рамках проекта "Шах-Дениз" - 882,7 млн кубометров (на 1,8% больше).

В то же время импорт газа из России, который ранее планировался в этом году в объеме 171,55 млн кубометров, увеличен на 16,6% - до 200 млн кубометров.

Грузия внесла изменения и в другие источники поставок газа, откуда ожидается получить 10,4 млн кубометров (на 31,6% больше). Прогноз собственной добычи газа в Грузии в нынешнем году снижен на 3,3%, до 11,6 млн кубометров.

В обновленном балансе потребление природного газа в республике в 2020 году снижено по сравнению с ранее предполагаемым объемом на 0,9% - до 2 млрд 538,3 млн кубометров. Так называемый "социальный газ" определен в объеме 1 млрд 668,9 млн кубометров (снижение на 0,1%), в том числе на газоснабжение населения планируется направить 1 млрд 80,2 млн кубометров (рост на 1,9%), для выработки электроэнергии на теплоэлектростанциях - 588,7 млн кубометров (снижение на 3,6%). Предприятиям и организациям предусматривается поставить 869,4 млн кубометров газа (снижение на 2,4%).

Потери при транспортировке газа снижены против ранее планируемых на 7,9% - до 31,3 млн кубометров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗ, ИМПОРТ, БАЛАНС


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