Грузия в балансе газа на 2020г снизила закупки из Азербайджана на 2,4%

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в природном газе в основном за счет импорта, в третий раз с начала года пересмотрела прогноз на текущий год, определив объем его закупок в 2 млрд 569,6 млн кубометров - на 1% меньше, чем ожидалось в апреле.
Согласно обновленному балансу, опубликованному Минэкономразвития Грузии в пятницу на сайте "Законодательного вестника" республики, импорт природного газа из Азербайджана, являющегося основным его поставщиком в страну, снижен на 2,4% - до 2 млрд 347,6 тыс. кубометров. При этом от Госнефтекомпании Азербайджана предусматривается получить 1 млрд 454,8 млн кубометров газа (на 4,7% меньше, чем предполагалось), а в рамках проекта "Шах-Дениз" - 882,7 млн кубометров (на 1,8% больше).
В то же время импорт газа из России, который ранее планировался в этом году в объеме 171,55 млн кубометров, увеличен на 16,6% - до 200 млн кубометров.
Грузия внесла изменения и в другие источники поставок газа, откуда ожидается получить 10,4 млн кубометров (на 31,6% больше). Прогноз собственной добычи газа в Грузии в нынешнем году снижен на 3,3%, до 11,6 млн кубометров.
В обновленном балансе потребление природного газа в республике в 2020 году снижено по сравнению с ранее предполагаемым объемом на 0,9% - до 2 млрд 538,3 млн кубометров. Так называемый "социальный газ" определен в объеме 1 млрд 668,9 млн кубометров (снижение на 0,1%), в том числе на газоснабжение населения планируется направить 1 млрд 80,2 млн кубометров (рост на 1,9%), для выработки электроэнергии на теплоэлектростанциях - 588,7 млн кубометров (снижение на 3,6%). Предприятиям и организациям предусматривается поставить 869,4 млн кубометров газа (снижение на 2,4%).
Потери при транспортировке газа снижены против ранее планируемых на 7,9% - до 31,3 млн кубометров.
Алиев соболезнует Алви в связи c крушением самолета в Пакистане
Путин – Алиеву: Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства
Вучит благодарит Алиева за помощь в борьбе с COVID-19 и приглашает посетить Сербию
Азербайджан в июне продлит режим карантина
Власти Азербайджана намерены сохранить карантинный режим без изменений
В Азербайджане COVID-19 выявлен еще у 106 человек, двое скончались
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Париж продолжит соблюдать условия Договора об открытом небе - МИД Франции
Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями падения самолета в Пакистане
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог