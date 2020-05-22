Алиев соболезнует Алви в связи c крушением самолета в Пакистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил пакистанскому коллеге Арифу Алви соболезнование в связи с крушением самолета вблизи города Карачи.

"Глубоко опечален фактом гибели гражданских лиц при крушении самолета вблизи города Карачи. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших", - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи. Самолет следовал по маршруту Лахор-Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

Власти провинции Синд, административным центром которой является город Карачи, сообщили, что самолет рухнул на густонаселенный район.

А.Мамедов