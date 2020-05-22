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Внешняя политика 22.05.2020 18:14

Алиев соболезнует Алви в связи c крушением самолета в Пакистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил пакистанскому коллеге Арифу Алви соболезнование в связи с крушением самолета вблизи города Карачи.

"Глубоко опечален фактом гибели гражданских лиц при крушении самолета вблизи города Карачи. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших", - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи. Самолет следовал по маршруту Лахор-Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

Власти провинции Синд, административным центром которой является город Карачи, сообщили, что самолет рухнул на густонаселенный район.

А.Мамедов

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]