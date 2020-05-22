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Финансы 22.05.2020 19:05

Кредиторы AGBank и NBC Bank могут оформить свои претензии до 15 июля – ADIF

Претензии от кредиторов AGBank и NBC Bank, находящихся в процессе ликвидации, будут приниматься до 15 июля, отмечается в сообщении Фонда страхования вкладов (ADIF), являющегося ликвидатором банков.

В сообщении отмечается, что кредиторы AGBank для регистрации своих претензий могут обращаться в головной офис банка по адресу: г.Баку, ул. Джалила Мамедкулизаде, 102А. Телефон: (+99412) 497-50-17; телефон горячей линии – 135.

Претензии кредиторов NBC Bank будут приниматься по адресу: г.Баку, улица Музаффара Нариманова, двор 2054. Телефон: 932.

Центральный банк Азербайджана 12 мая аннулировал лицензии ОАО "AGBank" и ОАО "NBCBank".

AGBank основан в 1992 году и входил в топ-15 банков Азербайджана. В настоящее время капитал банка меньше регулятивных требований Центробанка.

NBC Bank учрежден в декабре 1992 года. Акционерами банка являются 2 юридических лица (доля 8,75%) и 7 физических лиц (доля 91,25%).

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТОРЫ, ПРЕТЕНЗИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]