Кредиторы AGBank и NBC Bank могут оформить свои претензии до 15 июля – ADIF

Претензии от кредиторов AGBank и NBC Bank, находящихся в процессе ликвидации, будут приниматься до 15 июля, отмечается в сообщении Фонда страхования вкладов (ADIF), являющегося ликвидатором банков.

В сообщении отмечается, что кредиторы AGBank для регистрации своих претензий могут обращаться в головной офис банка по адресу: г.Баку, ул. Джалила Мамедкулизаде, 102А. Телефон: (+99412) 497-50-17; телефон горячей линии – 135.

Претензии кредиторов NBC Bank будут приниматься по адресу: г.Баку, улица Музаффара Нариманова, двор 2054. Телефон: 932.

Центральный банк Азербайджана 12 мая аннулировал лицензии ОАО "AGBank" и ОАО "NBCBank".

AGBank основан в 1992 году и входил в топ-15 банков Азербайджана. В настоящее время капитал банка меньше регулятивных требований Центробанка.

NBC Bank учрежден в декабре 1992 года. Акционерами банка являются 2 юридических лица (доля 8,75%) и 7 физических лиц (доля 91,25%).

А. Мамедов