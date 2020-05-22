Signify завершит I этап проекта освещения Баку в сентябре 2020г

Первый этап проекта по освещению города Баку, реализуемый компанией "Signify" (ранее "Philips Lighting"), завершится в сентябре 2020 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Как мне сообщили, с момента нашей встречи в Давосе была проделана большая работа в рамках проекта освещения города Баку. Несмотря на пандемию коронавируса, проекты исполняются вовремя. Первый этап проекта планируется завершить к концу сентября. У нас есть планы расширить наше сотрудничество после завершения первого проекта. На первом этапе планируется охватить крупные города», - сказал Алиев в рамках видеоконференции с руководством компании "Signify".

Глава государства добавил, что в настоящее время идет процесс оценки проекта освещения города Сумгайыт и выразил надежду на долгосрочное сотрудничество.

По словам Алиева проекты позволят сэкономить электроэнергию, которая пойдет на экспорт, и улучшат жизнь городов.

В свою очередь исполнительный генеральный директор "Signify" Эрик Рондолат отметил, что в рамках проекта в Баку планируется установить 33 тыс. LED-ламп, которые позволят довести экономию энергии до 50%.

Как отметил помощник президента Натиг Амиров, ход работ по проекту освещения в Баку идут очень хорошо.

«С июля начнется импорта ламп в страну и он завершится в конце сентября-начале октября», - сказал Амиров.

А. Мамедов