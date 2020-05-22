AZAL доставили из Турции в Баку 178 граждан Азербайджана

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в пятницу чартерным рейсом из Турции в Баку вернули на родину 178 азербайджанских граждан.

«Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнять чартерный рейсы для возвращения граждан на родину. Так, 22 мая был выполнен чартерный рейс в Баку, который доставил 178 наших соотечественников», - сообщает авиакомпания.

Согласно установленным правилам, прибывшие из Турции все пассажиры были помещены на карантин.

А. Мамедов