Португалия готова принимать туристов, им будут измерять температуру по прибытии

Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил в пятницу, что страна готова к туристическому сезону, сообщают европейские СМИ.

"Мы очень ждем туристов в Португалии", - сказал министр, отметив, что у всех приезжающих в аэропорту будут измерять температуру.

"Система здравоохранения Португалии сработала хорошо, и для нас очень важен тот факт, что мы можем снова принимать туристов у себя", - добавил он.

Ранее правительство этой страны решило, что отели начнут постепенно открываться с 1 июня, но запрет на дискотеки будет действовать максимально долго. Также каждый гость будет заселяться в номер только спустя 24 часа после того, как его покинул предыдущий посетитель. Постояльцам отелей, расположенных на побережье, раздадут собственные шезлонги, от проката этим летом откажутся.

Пляжи Португалии откроются 6 июня: отдыхающие должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг с другом, зонтики разместят как минимум в 3 метрах один от другого. Также появится приложение для мобильных телефонов, где можно будет проверить, какое число посетителей в данный момент на том или ином пляже.

18 мая в Португалии частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности.

Всего в стране скончались более 1,2 тыс. человек с коронавирусом, 30 тыс. заразились COVID-19.