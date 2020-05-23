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Туризм 23.05.2020 12:05

Глава МВД Великобритании подтвердила, что прибывающим в страну придется уйти на двухнедельный карантин

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател подтвердила, что пассажирам, прибывающим в Великобританию, начиная с 8 июня, придется уйти на двухнедельный карантин, пишет в пятницу газета The Guardian.

"Мы вводим сейчас эти меры, чтобы удержать скорость распространения инфекции и предотвратить разрушительную вторую волну (коронавируса - ИФ)", - заявила она.

Пател отметила, что "любой, кто не соблюдает правила, может быть оштрафован на 1 тыс. фунтов стерлингов".

"Я верю, что большинство людей поступят правильно и будут соблюдать правила. Но мы примем принудительные меры против того меньшинства, которое ставит под угрозу безопасность других", - подчеркнула министр.

Ранее сообщалось, что правила не будут распространяться на автоперевозчиков и медработников.

Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис назвал введение таких мер "разумным" ходом действий для того, чтобы сохранить низкие темпы распространения коронавирусной инфекции.

Директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О`Лири в свою очередь назвал план по введению двухнедельного карантина "невыполнимым". Как сообщает Sky News, другие британские авиакомпании считают, что такие меры могут "положить конец" международным поездкам в Великобританию и из нее.

Накануне некоторые авиалинии объявили о частичном возобновлении авиасообщений в ближайшее время.

По состоянию на 22 мая в Великобритании с начала вспышки коронавирусной инфекции выявлено свыше 250 тыс. заражений, более 36 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРИСТЫ, КОРОНАВИРУС, МЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]