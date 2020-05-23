Число заражений Covid-19 в Армении превысило 6,3 тыс

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 374 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 6 тыс. 302, сообщает в субботу армянский единый информационный центр.
По данным ведомства, за сутки скончались семь пациента с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 105 человек. Из них 77 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 32 зараженных скончались "по иным причинам", отмечается в сводке.
Выздоровели после коронавируса в Армении 2 тыс. 936 человек (+62 за сутки).
В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.
С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией, а лица, у которых будет подтвержден коронавирус, не будут изолированы в больницах или гостиницах.
Кроме того, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, будут штрафоваться на 10 тыс. драмов ($20).
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