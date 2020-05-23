Число выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в РФ вернулось к отметке в 9 тыс

За последние сутки в России зарегистрировано 9 434 новых заболевших коронавирусом.

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в стране достигло 335 882.

Больше всего заболевших выявлено в Москве: 3190 случаев за сутки.

За весь период скончались от перенесенного вируса 3388 человек.

Поправились и выписаны за все время наблюдений 107 936 человек.