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Регион 23.05.2020 11:40

Число выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в РФ вернулось к отметке в 9 тыс

За последние сутки в России зарегистрировано 9 434 новых заболевших коронавирусом.

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в стране достигло 335 882.

Больше всего заболевших выявлено в Москве: 3190 случаев за сутки.

За весь период скончались от перенесенного вируса 3388 человек.

Поправились и выписаны за все время наблюдений 107 936 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]