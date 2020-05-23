Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

21.05   $/bbl WTI 33.92 0.43 Brent 36.06 0.31

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 23.05.2020 16:45

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Один из крупнейших в мире сервисов по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщает CNN.

Компания стала очередной жертвой экономического спада, вызванного пандемией коронавируса.

Офисы Hertz продолжают работать и обслуживать клиентов. Сервис подчеркивает, что намерен остаться в бизнесе, а заявление о банкротстве позволит реструктуризировать долги.

В заявлении компании подчеркивают, что влияние COVID-19 на путешествия и спрос на аренду автомобилей оказался слишком резким, из-за чего выручка рухнула. Помимо туристов клиентами сервиса часто являются люди, чьи машины на ремонте. Но из-за COVID-19 многие остаются дома и машины им попросту не нужны. В Hertz признаются, что не знают, когда эти показатели вернутся на прежний уровень и когда восстановится рынок подержанных автомобилей.

CNN констатирует, что банкротство Hertz, вероятно, самое резонансное в эпоху COVID-19. Ранее в США о банкротстве вынуждены были объявить известные продавцы одежды JCPenney, Neiman Marcus и J.Crew, а также энергетические компании Whiting Petroleum и Diamond Offshore Drilling.

Но никто из них не занимал такой огромной доли своего рынка, как Hertz, который наряду с Avis, Budget (CAR) и частной Enterprise доминируют на рынке проката автомобилей. У Hertz около 568 тыс. автомобилей по всему миру и примерно 12,4 тыс. пунктов проката (включая франшизу).

Прокатный сервис Hertz был основан в 1918 году в США и начинал свою работу с десятка "Фордов". Он пережил Великую Депрессию, практически полную остановку автомобильного производства в Штатах во время Второй мировой войны и несколько нефтяных кризисов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВТОМОБИЛИ, ПРОКАТ, HERTZ, БАНКРОТСТВО,

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]