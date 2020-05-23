Киеву и ряду областей Украины разрешили ослабить карантин

Киев и еще ряд областей Украины могут переходить ко второму этапу послабления карантина.

"Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные относительно показателей готовности регионов к послаблению карантина.... Киев может переходить на второй этап выхода с карантина", - написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он уточнил, что уровень заболеваемости в Киеве сейчас составляет 11.7 на 100 тыс. населения при норме 12.

Министр проинформировал, что накануне замглавы Минздрава Виктор Ляшко встретился с сотрудниками киевского метрополитена. "Сотрудники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Она разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о Covid-19", - отмечается в сообщении.

Помимо Киева еще вчера стали удовлетворять условиям второго этапа ослабления карантина Хмельницкая, Николаевская и Днепропетровская области благодаря улучшению показателя частоты тестирования. Такие данные обнародованы на сайте Минздрава.

Таким образом, к очередному этапу ослабления карантина готовы Днепропетровская, Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черниговская, Хмельницкая области и город Киев.

В то же время, к ослаблению карантина пока не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области.

Ранее исполняющий обязанности первого замглавы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский сообщил, что в рамках смягчения карантинных ограничений в субботу с сегодняшнего дня с 12:00 в Киеве начнут работать торговые заведения размером до 1000 квадратных метров, возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт.

Кроме того, в Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев. "Так же 25 мая будут доступны для использования спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - сказал он.

С 1 июня в Киеве откроются детские сады, гостиницы, пляжи, а также кладбища для посещения. "Готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11-х классов - имеется ввиду сдача ВНО. Заведения профессионального, технического и высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов", - сказал Пантелеев на брифинге.

По его словам, также готовятся к возобновлению работы с 1 июня гостиницы, но без открытия ресторанов. "С 1 июня готовятся открыться детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, но без работы бассейнов. И пляжи, зоны отдыха - также заработают с 1 июня", - проинформировал Пантелеев. "Кроме того, мы откроем для посещения кладбища - также с 1 июня", - добавил он.

При этом замглавы КГГА подчеркнул, что решение о работе Торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Киеве будет принято отдельно в зависимости от тенденций заболеваемости COVID-19.

Число больных COVID-19 на Украине в настоящее время составляет 13046 человек (+71 человек за сутки). Под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус находятся 51 тыс. 686 человек (+1050 человек за сутки), следует из данных Системы мониторинга.