Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии превысило 35 тыс., умерли уже почти 200 человек

В Белорусси по состоянию на 23 мая зарегистрировано 35 тыс. 244 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики в пятницу.
Прирост за последние сутки составил 941 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 (на 22 мая - 190) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 23 мая выздоровели и выписаны 13 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 22 мая - 12 тыс. 833).
Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 434 тыс. 618 тестов на коронавирусную инфекцию.
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