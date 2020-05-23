В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру

В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн. Зоосад сообщает, что животное скончалось от старости: ему было около 84 лет, что считается крайне почтенным возрастом. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет.

Сатурн родился в США примерно в 1936 году, почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года.

Где он провел следующие три года - неизвестно. Британские солдаты нашли его лишь в 1946 году и передали СССР. Уже в июле того года аллигатор прибыл в Москву.

Столичный зоопарк напоминает, что почти сразу после прибытия животного родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке.

"Сатурн был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось – мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации", - рассказывает пресс-служба московского зоосада.

Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.