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Это интересно 23.05.2020 14:12

В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру

В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн. Зоосад сообщает, что животное скончалось от старости: ему было около 84 лет, что считается крайне почтенным возрастом. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет.

Сатурн родился в США примерно в 1936 году, почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года.

Где он провел следующие три года - неизвестно. Британские солдаты нашли его лишь в 1946 году и передали СССР. Уже в июле того года аллигатор прибыл в Москву.

Столичный зоопарк напоминает, что почти сразу после прибытия животного родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке.

"Сатурн был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось – мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации", - рассказывает пресс-служба московского зоосада.

Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.

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Тэги: МОСКВА, ЗООПАРК, АЛЛИГАТОР, ГИТЛЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]