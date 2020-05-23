Захват заложников произошел в банке в центре Москвы

Один из посетителей отделения банка в центре Москвы взял в заложники нескольких сотрудников и угрожает взрывом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, мужчина временно проживает в Москве и работает курьером в одной из сетевых компаний по доставке еды. Он одет в форменную одежду.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о произошедшем из официальных источников.

По предварительным данным источника, в заложниках оказались пять человек.

"При попытке захвата сработала тревожная сигнализация. На месте полиция. С захватчиком готовятся переговоры", - сказал собеседник агентства.