В заложниках в банке в центре Москвы остался только один человек

Злоумышленник удерживает лишь одного человека в отделении банка на Земляном валу в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, пять сотрудников смогли покинуть отделение через запасную дверь безопасности. Однако злоумышленник утверждает, что у него в заложниках один посетитель банка", - сказал источник.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве. Он одет в форменную одежду.

Захвативший заложника сообщил, что причина его поступка не связана с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом "мне не нужны деньги, мне нужна правда", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что один из посетителей отделения банка в центре Москвы взял в заложники нескольких сотрудников и угрожает взрывом. "В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников", - сказал источник.

По первоначальным данным источника, в заложниках в отделении "Альфа банка" оказались пять человек.

"При попытке захвата сработала тревожная сигнализация. На месте полиция. С захватчиком готовятся переговоры", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о произошедшем из официальных источников.