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Регион 23.05.2020 15:42

В заложниках в банке в центре Москвы остался только один человек

Злоумышленник удерживает лишь одного человека в отделении банка на Земляном валу в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, пять сотрудников смогли покинуть отделение через запасную дверь безопасности. Однако злоумышленник утверждает, что у него в заложниках один посетитель банка", - сказал источник.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве. Он одет в форменную одежду.

Захвативший заложника сообщил, что причина его поступка не связана с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом "мне не нужны деньги, мне нужна правда", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что один из посетителей отделения банка в центре Москвы взял в заложники нескольких сотрудников и угрожает взрывом. "В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников", - сказал источник.

По первоначальным данным источника, в заложниках в отделении "Альфа банка" оказались пять человек.

"При попытке захвата сработала тревожная сигнализация. На месте полиция. С захватчиком готовятся переговоры", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о произошедшем из официальных источников.

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Тэги: МОСКВА, БАНК, ЗАЛОЖНИКИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]