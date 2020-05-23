Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 3,9 тыс., скончавшихся увеличилось до 49

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 127 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время скончалось три человека 1948, 1952 и 1982-го года рождения с положительными результатами анализа на COVID-19, выздоровело 107 человек", - подчеркивает штаб.
Таким образом, общее число зараженных достигло 3982, вылечившихся – 2506 человек, скончавшихся - 49.
«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1427 человек. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 57 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
По информации штаба всего проведено 265,067 тыс. тестов по выявлению коронавируса.
Н.Аббасова
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