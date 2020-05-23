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Здравоохранение 23.05.2020 16:07

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 3,9 тыс., скончавшихся увеличилось до 49

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 127 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время скончалось три человека 1948, 1952 и 1982-го года рождения с положительными результатами анализа на COVID-19, выздоровело 107 человек", - подчеркивает штаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 3982, вылечившихся – 2506 человек, скончавшихся - 49.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1427 человек. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 57 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба всего проведено 265,067 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]