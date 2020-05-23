В столичной полиции подтверждают информацию о нахождении в банке в центре Москвы мужчины, угрожающего взорвать здание.
"На службу "02" поступило сообщение, что в отделении одного из банков, на улице Земляной вал, вошёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.
В полиции не уточнили, есть ли в здании другие люди.
В "Альфа банке" также подтвердили инцидент в отделении в Москве на Земляном валу, сообщив, что сотрудников банка в заложниках нет.
"Сотрудники успели покинуть помещение. Он (захвативший заложника) достаточно странно себя вел и (сотрудникам банка) стало понятно, что это не сильно адекватная история", - сообщил "Интерфаксу" директор по маркетингу и коммуникациям "Альфа-банка" Алексей Гиязов.
Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, злоумышленник удерживает лишь одного человека в отделении банка на Земляном валу в Москве.
"По уточненным данным, пять сотрудников смогли покинуть отделение через запасную дверь безопасности. Однако злоумышленник утверждает, что у него в заложниках один посетитель банка", - сказал источник.
По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве. Он одет в форменную одежду.
Захвативший заложника сообщил, что причина его поступка не связана с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом "мне не нужны деньги, мне нужна правда", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Ряд телеграм-каналов сообщал, что захватчик был одет в форму доставщика еды Delivery Club.
Между тем в сервисе по доставке еды Delivery club не подтверждают участие их курьера в захвате заложников в "Альфа-банке".
"На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе Delivery Club.
В настоящее время автомобильное движение перекрыто в районе места захвата заложников неизвестным в столичном банке на Земляном валу.
Данные о перекрытии размещена в сервисе "Яндекс. Карты". Согласно размещённой информации, движение по Верхней Сыромятнической улице перекрыто до конца дня.
Ранее сообщалось, что один из посетителей отделения банка в центре Москвы взял в заложники нескольких сотрудников и угрожает взрывом. "В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников", - сказал источник.
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