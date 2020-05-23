В столичной полиции подтверждают информацию о нахождении в банке в центре Москвы мужчины, угрожающего взорвать здание.

"На службу "02" поступило сообщение, что в отделении одного из банков, на улице Земляной вал, вошёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

В полиции не уточнили, есть ли в здании другие люди.

В "Альфа банке" также подтвердили инцидент в отделении в Москве на Земляном валу, сообщив, что сотрудников банка в заложниках нет.

"Сотрудники успели покинуть помещение. Он (захвативший заложника) достаточно странно себя вел и (сотрудникам банка) стало понятно, что это не сильно адекватная история", - сообщил "Интерфаксу" директор по маркетингу и коммуникациям "Альфа-банка" Алексей Гиязов.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, злоумышленник удерживает лишь одного человека в отделении банка на Земляном валу в Москве.

"По уточненным данным, пять сотрудников смогли покинуть отделение через запасную дверь безопасности. Однако злоумышленник утверждает, что у него в заложниках один посетитель банка", - сказал источник.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве. Он одет в форменную одежду.

Захвативший заложника сообщил, что причина его поступка не связана с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом "мне не нужны деньги, мне нужна правда", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ряд телеграм-каналов сообщал, что захватчик был одет в форму доставщика еды Delivery Club.

Между тем в сервисе по доставке еды Delivery club не подтверждают участие их курьера в захвате заложников в "Альфа-банке".

"На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе Delivery Club.

В настоящее время автомобильное движение перекрыто в районе места захвата заложников неизвестным в столичном банке на Земляном валу.

Данные о перекрытии размещена в сервисе "Яндекс. Карты". Согласно размещённой информации, движение по Верхней Сыромятнической улице перекрыто до конца дня.

Ранее сообщалось, что один из посетителей отделения банка в центре Москвы взял в заложники нескольких сотрудников и угрожает взрывом. "В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников", - сказал источник.