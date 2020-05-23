Правые популисты в Мадриде организовали демонстрацию на автомобилях с требованием отставки правительства

Жители Мадрида под руководством правой партии Vox выехали в субботу на демонстрацию на автомобилях в знак протеста против действий правительства Педро Санчеса в условиях пандемии коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Третья по величине партия в испанском парламенте требует, чтобы коалиционное правительство, возглавляемое социалистами, ушло в отставку. Партия Vox считает, что реакция правительства Испании на коронавирус привела к нищете и к безработице в стране.

Представители партии призвали своих сторонников в Мадриде сесть в свои машины и организовать на дорогах караваны протеста. Вместе с тем организаторы акции призвали граждан надеть маски и не выходить из машин во время демонстрации, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Вместе с тем в субботу на центральную площадь испанской столицы Пуэрта дель Соль вышли члены коммунистической партии страны. Они принесли с собой флаги Испании и плакаты с призывом к правительству о срочной помощи. Отмечается, что все протестующие были в масках и соблюдали рекомендуемую санитарными службами дистанцию.

Испания стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. Свыше 234 тыс. человек в стране заразились коронавирусом, скончались более 28 тыс. человек.