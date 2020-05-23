Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

21.05   $/bbl WTI 33.92 0.43 Brent 36.06 0.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.05.2020 17:45

Правые популисты в Мадриде организовали демонстрацию на автомобилях с требованием отставки правительства

Жители Мадрида под руководством правой партии Vox выехали в субботу на демонстрацию на автомобилях в знак протеста против действий правительства Педро Санчеса в условиях пандемии коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Третья по величине партия в испанском парламенте требует, чтобы коалиционное правительство, возглавляемое социалистами, ушло в отставку. Партия Vox считает, что реакция правительства Испании на коронавирус привела к нищете и к безработице в стране.

Представители партии призвали своих сторонников в Мадриде сесть в свои машины и организовать на дорогах караваны протеста. Вместе с тем организаторы акции призвали граждан надеть маски и не выходить из машин во время демонстрации, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Вместе с тем в субботу на центральную площадь испанской столицы Пуэрта дель Соль вышли члены коммунистической партии страны. Они принесли с собой флаги Испании и плакаты с призывом к правительству о срочной помощи. Отмечается, что все протестующие были в масках и соблюдали рекомендуемую санитарными службами дистанцию.

Испания стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. Свыше 234 тыс. человек в стране заразились коронавирусом, скончались более 28 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, МАДРИД, КОРОНАВИРУС, ДЕМОНСТРАЦИЯ


Похожие новости


Около 30 тыс. таксистов Мадрида и Барселоны бастуют против сервиса Uber - газета Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии В центре Мадрида проходит демонстрация в поддержку единой Испании Глава протестного движения в Испании станет мэром Мадрида

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]