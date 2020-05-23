Захватчик банка в центре Москвы задержан, у него был муляж бомбы

В полиции Москвы подтвердили задержание мужчины, угрожавшего взорвать банк в центре города.

"Подтверждаем задержание", - сообщил "Интерфаксу" представитель главка Владимир Васенин.

Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, угрожавший взорвать отделение "Альфа банка" в центре Москвы на Земляном валу задержан, бомбы у него не обнаружено. "Задержан. Взрывное устройство оказалось муляжом", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, захватчик отделения банка вел себе неадекватно, возможно находился под воздействием стимулирующих веществ.

"Мужчина в процессе общения с сотрудниками банка и правоохранителями вел себя неадекватно, выдвигал абсурдные противоречивые требования", - сказал собеседник агентства.

Во время задержания он также повел себя странно. "Предположительно подозреваемый находился под воздействием стимулирующих веществ", - сказал источник.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, скорой помощи и МЧС. Оцеплена территория вблизи здания "Альфа-Банка" и соседнего строения. Выходы из подземного пешеходного перехода перекрыты полицейскими.

Ранее в столичной полиции подтвердили информацию о нахождении в банке в центре Москвы мужчины, угрожающего взорвать здание. "На службу "02" поступило сообщение, что в отделении одного из банков, на улице Земляной вал, вошёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка.

В "Альфа банке" также подтвердили инцидент в отделении в Москве на Земляном валу, сообщив, что сотрудников банка в заложниках нет. "Сотрудники успели покинуть помещение. Он (захвативший заложника) достаточно странно себя вел и (сотрудникам банка) стало понятно, что это не сильно адекватная история", - сообщил "Интерфаксу" директор по маркетингу и коммуникациям "Альфа-банка" Алексей Гиязов.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, злоумышленник удерживает лишь одного человека в отделении банка на Земляном валу в Москве. "По уточненным данным, пять сотрудников смогли покинуть отделение через запасную дверь безопасности. Однако злоумышленник утверждает, что у него в заложниках один посетитель банка", - сказал источник.

Захвативший заложника сообщил, что причина его поступка не связана с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом "мне не нужны деньги, мне нужна правда", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве. Он одет в форменную одежду. Ряд телеграм-каналов сообщал, что захватчик был одет в форму доставщика еды Delivery Club.

Между тем в сервисе по доставке еды Delivery club не подтверждают участие их курьера в захвате заложников в "Альфа-банке". "На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе Delivery Club.