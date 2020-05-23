Президент Ирана объявил о выходе госслужащих на рабочие места с 30 мая

Президент Ирана Хасан Рухани объявил в субботу о дальнейшем ослаблении в стране режима изоляции по коронавирусу, передает агентство "Мехр".
"Рухани заявил, что стране удалось взять под контроль вспышку коронавируса, и что тенденция снижения смертности является хорошей новостью", - говорится в сообщении.
По словам Рухани, работа госслужащих в дистанционном режиме прекращается 30 мая.
В честь окончания месяца поста Рамадан с воскресенья в Иране на шесть часов будут открываться для верующих святые места и мечети.
Со вторника, 26 мая, в Иране возобновят работу музеи, достопримечательности, исторические культурные места.
За минувшие сутки в Иране коронавирус выявлен у более 1,8 тыс. человек, всего в стране зарегистрировано 133 тыс. случаев заражения Covid-19, скончались от коронавируса 7,3 тыс. человек.
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