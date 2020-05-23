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СНГ 23.05.2020 17:00

В Киеве задержаны националисты за акцию с файерами и дымовыми шашками у офиса Медведчука

В Киеве задержаны около 20 активистов, которые в субботу проводили акцию у офиса главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Виктора Медведчука.

"Около 20 активистов доставлены в райуправление полиции за совершенные правонарушения - они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Печерском райуправлении полиции.

Личности задержанных устанавливаются, их действиям будет дана правовая квалификация.

При этом в полиции подчеркнули, что "никаких взрывов не было".

На сайте партии "Национальный корпус" отмечается, что активисты этой политсилы в День героев хотят напомнить, что "в стране происходит реванш пророссийских сил". Как считают в этой партии, "визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена". Сообщается, что партия подала соответствующие заявления в СБУ и Минюст.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НАЦИОНАЛИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ, МЕДВЕДЧУК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]