В Киеве задержаны националисты за акцию с файерами и дымовыми шашками у офиса Медведчука

В Киеве задержаны около 20 активистов, которые в субботу проводили акцию у офиса главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Виктора Медведчука.
"Около 20 активистов доставлены в райуправление полиции за совершенные правонарушения - они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Печерском райуправлении полиции.
Личности задержанных устанавливаются, их действиям будет дана правовая квалификация.
При этом в полиции подчеркнули, что "никаких взрывов не было".
На сайте партии "Национальный корпус" отмечается, что активисты этой политсилы в День героев хотят напомнить, что "в стране происходит реванш пророссийских сил". Как считают в этой партии, "визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена". Сообщается, что партия подала соответствующие заявления в СБУ и Минюст.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Алиев соболезнует Алви в связи c крушением самолета в Пакистане
Путин – Алиеву: Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства
Сельхозпроизводители в Азербайджане получат финпомощь от государства в размере 5 млн манатов для повторного посева кукурузы
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Власти Венесуэлы создали "дочку" PDVSA для управления портовой инфраструктурой
Турция рассчитывает начать прием российских туристов с 15 июля
У прибывающих на Бали туристов будут требовать справки об отсутствии COVID-19
Лето в Турции: QR-коды, лежаки в метре друг от друга, шведский стол за стеклом
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог