Marston`s и Carlsberg объединяют пивоваренный бизнес в Великобритании

Компания Marston`s PLC, владелец одной из крупнейших в Великобритании сетей пабов, и британское подразделение датского пивоваренного концерна Carlsberg Group объявили о планах создать совместное предприятие стоимостью около 780 млн фунтов стерлингов ($950 млн).

Как сообщается в пресс-релизах компаний, доля Marston`s в СП составит 40%, 60% будут принадлежать Carlsberg. Кроме того, Marston`s получит от Carlsberg 273 млн фунтов стерлингов в рамках сделки.

"Мы сейчас создаем новую пивоваренную компанию посредством объединения двух организаций с общими ценностями, а также богатой историей и наследием в области пивоварения", - заявил Томаш Блават, управляющий директор британского подразделения Carlsberg.

По словам главы Marston`s Ральфа Финдли, сделка позволит компании сосредоточиться на бизнесе, связанном с пабами, и сократить долги.

Marston`s сильно пострадала на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечает газета Financial Times. В конце марта правительство постановило закрыть все пабы в Великобритании. Компания в этом месяце объявила о сокращении дивидендов.

Ограничения, связанные с COVID-19, также затронули бизнес Carlsberg. Концерн зафиксировал падение выручки почти на 7% в первом квартале на фоне падения продаж пива в Азии.

Объединенная компания будет называться Carlsberg Marston`s Brewing Company. Ожидается, что ежегодная экономия средств составит порядка 24 млн фунтов на конец третьего года после закрытия сделки. Сделку предполагается завершить в третьем квартале этого года.

Акции Marston`s подскочили на 102,7% по итогам торгов в пятницу. Цена бумаг Carlsberg снизилась на 0,65%.