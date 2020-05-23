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Регион 23.05.2020 17:15

Реанимобили высокой проходимости доставлены в Дагестан для пациентов с коронавирусом

Партия из 13-и машин "Скорой помощи", оснащенных специальным оборудованием для пациентов с COVID-19, поступила в Дагестан.

"Машины направлены в регион Минпромторгом РФ. Благодаря договоренности с Минздравом России транспорт направлен в республику в приоритетном порядке.13 реанимобилей - это машины класса "С". Они оборудованы всем необходимым и адаптированы для пациентов с коронавирусом", - сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

В частности, спецмашины оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, ингаляторами, электрокардиографами.

Автомобили также обладают высокой проходимостью и способны добраться в самые отдаленные населенные пункты региона.

В ближайшие дни ожидается поступление еще 17 карет скорой помощи, в том числе шести автомобилей "Форд" и 11 машин скорой помощи "ГАЗ".

Также ждут распределения 27 машин, закупленные Минздравом республики. Их них 13 машин марки "Лада Ларгус" для неотложной медпомощи, восемь автомобилей "Газель" и шесть автомобилей "Соболь".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, СКОРЫЕ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]