Реанимобили высокой проходимости доставлены в Дагестан для пациентов с коронавирусом

Партия из 13-и машин "Скорой помощи", оснащенных специальным оборудованием для пациентов с COVID-19, поступила в Дагестан.

"Машины направлены в регион Минпромторгом РФ. Благодаря договоренности с Минздравом России транспорт направлен в республику в приоритетном порядке.13 реанимобилей - это машины класса "С". Они оборудованы всем необходимым и адаптированы для пациентов с коронавирусом", - сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

В частности, спецмашины оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, ингаляторами, электрокардиографами.

Автомобили также обладают высокой проходимостью и способны добраться в самые отдаленные населенные пункты региона.

В ближайшие дни ожидается поступление еще 17 карет скорой помощи, в том числе шести автомобилей "Форд" и 11 машин скорой помощи "ГАЗ".

Также ждут распределения 27 машин, закупленные Минздравом республики. Их них 13 машин марки "Лада Ларгус" для неотложной медпомощи, восемь автомобилей "Газель" и шесть автомобилей "Соболь".