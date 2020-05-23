Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

21.05   $/bbl WTI 33.92 0.43 Brent 36.06 0.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.05.2020 19:45

Жителям Нью-Йорка разрешили встречаться в группах до шести человек

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал указ, который разрешает местным жителям, начиная с этого уикенда, встречаться в группах до шести человек, сообщает агентство Associated Press.

При этом необходимо соблюдать дистанцию и в обязательном порядке носить защитные маски против коронавируса.

Кроме того, мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио разрешил на выходных жителям мегаполиса отправиться на пляж, но купаться строго запрещено.

Число инфицированных Covid-19 в США с начала пандемии превысило 1,6 млн человек. Число жертв коронавируса превысило 95,9 тыс. человек, излечились 350 тыс. 135 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, КОРОНАВИРУС, ИЗОЛЯЦИЯ


Похожие новости


Губернатор Нью-Йорка заявляет о снижении числа госпитализированных и жертв Covid-19 Губернатор Нью-Йорка заявляет о снижении числа смертей от коронавируса В штате Нью-Йорке из-за коронавируса закрылись предприятия непервостепенного характера Мэр Нью-Йорка намерен со вторника практически полностью приостановить ночную жизнь города В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса В штате Нью-Йорк зафиксированы 11 новых случаев заражением COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]