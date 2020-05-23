Напавший на банк в центре Москвы стал фигурантом дела о захвате заложников

Уголовное дело о захвате заложников возбуждено в связи с нападением на отделение "Альфа банка" в Москве мужчины, который угрожал взорвать помещение, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков по признакам преступлений, предусмотренных ст. 206 УК РФ (захват заложников)", - сказала Иванова в субботу "Интерфаксу".

По данным следствия, днем 23 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного по улице Земляной Вал. "По версии следствия захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство", - сказала Иванова.

Она отметила, что в ходе проведения спецоперации по освобождению заложников, оперативными сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии, подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан.

"В настоящий момент все заложники освобождены их жизни и здоровью ничто не угрожает. Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сказала представитель главка СК.

Статья 206 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Со своей стороны, представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила "Интерфаксу", что ход и результаты расследования этого дела поставлены на контроль ведомства.

Ранее в полиции подтвердили задержание мужчины, угрожавшего взорвать банк в центре города.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" осведомлённый источник, мужчина, угрожавший взорвать отделение "Альфа банка" в центре Москвы на Земляном валу задержан, бомбы у него не обнаружено. "Задержан. Взрывное устройство оказалось муляжом", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, "мужчина в процессе общения с сотрудниками банка и правоохранителями вел себя неадекватно, выдвигал абсурдные противоречивые требования". "Предположительно подозреваемый находился под воздействием стимулирующих веществ", - сказал источник.

В "Альфа банке" сообщили, что преступник "достаточно странно себя вел".

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве. Он одет в форменную одежду. Ряд телеграм-каналов сообщал, что захватчик был одет в форму доставщика еды Delivery Club.

Между тем в сервисе по доставке еды Delivery club не подтверждают участие их курьера в захвате заложников в "Альфа-банке". "На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе Delivery Club.