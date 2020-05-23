Полиция установила личность мужчины, задержанного после захвата заложников в банке в Москве - МВД

Полицейские установили личность мужчины, ранее в субботу взявшего заложников в столичном "Альфа-банке" на Земляном валу, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"Мужчина - житель России, приехал из другого региона", - сказал Васенин.

По его словам, задержанный все еще находится в банке. С ним проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.

При этом в МВД затруднились сообщить о мотивах, которыми руководствовался задержанный.

"Непосредственно ответить на вопрос, по каким причинам он это совершил, мы пока не можем, в этом вопросе сейчас разбираемся", - сообщил Васенин.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", на месте происшествия начали снимать ленту оцепления, разъезжаются многочисленные автомобили экстренных служб.

Восстановлено движение на перекрытой ранее Верхней Сыромятнической улице.

Ранее в полиции подтвердили задержание мужчины, угрожавшего взорвать банк в центре города. По данному факту возбуждено дело о захвате заложников.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" осведомлённый источник, мужчина, угрожавший взорвать отделение "Альфа банка" в центре Москвы на Земляном валу задержан, бомбы у него не обнаружено. "Задержан. Взрывное устройство оказалось муляжом", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, "мужчина в процессе общения с сотрудниками банка и правоохранителями вел себя неадекватно, выдвигал абсурдные противоречивые требования". "Предположительно подозреваемый находился под воздействием стимулирующих веществ", - сказал источник.

В "Альфа банке" сообщили, что преступник "достаточно странно себя вел".

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве. Он одет в форменную одежду. Ряд телеграм-каналов сообщал, что захватчик был одет в форму доставщика еды Delivery Club.

Между тем в сервисе по доставке еды Delivery club не подтверждают участие их курьера в захвате заложников в "Альфа-банке". "На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе Delivery Club.