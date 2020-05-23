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23.05.2020 19:15

Байден заявил, что поддерживающие Трампа афроамериканцы - ненастоящие чернокожие

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден оказался под градом критики из-за своего заявления, что афроамериканцы, которые поддерживают действующего главу государства Дональда Трампа, - "ненастоящие чернокожие".

Он уже высказал свое сожаление в связи с этими необдуманными словами.

Как сообщает "Би-би-си", это неосторожное высказывание Байден заявил в интервью чернокожему радиоведущему, использующему псевдоним "Шарлеман, Бог".

Во время 18-минутного интервью, 77-летний Байден напомнил о своих давних связях с черной Америкой. Он напомнил о о своей безоговорочной победе на праймериз в Южной Каролине, в этом штате примерно 60% избирателей - чернокожие.

"Я выиграл в каждом округе. Я получил самую большую долю голосов чернокожих в истории, даже больше, чем Барак Обама", - сказал кандидат.

Он также "гарантировал", что рассматривает нескольких чернокожих женщин в качестве своего вице-президента.

Когда помощник Байдена сказал, что время истекло, ведущий начал протестовать, пояснив, что у него еще много вопросов. Он призвал бывшего вице-президента поучаствовать еще в одном интервью.

"Если вы сомневаетесь, голосовать за меня или за Трампа, вы не чернокожий", - ответил Байден.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ТРАМП, АВРОАМЕРИКАНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]