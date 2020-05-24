В Грузии и Армении поспорили, кто лучше борется с коронавирусом

В официальных кругах Тбилиси крайне негативно оценили высказывания министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна о том, что в Грузии якобы искажены данные по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
В армянских СМИ появилась информация, что министр здравоохранения Торосян поставил под сомнение достоверность данных Грузии по статистике COVID-19 и пришел к выводу, что армянская противоэпидемиологическая система Армении сильнее грузинской.
"Наше посольство в Ереване после этих сообщений в СМИ связалось с МИД и Минздравом Армении с целью получения разъяснений по поводу, мягко сказать, очень некорректных заявлений в отношении дружественной и соседней страны", - заявил вечером в субботу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, грузинское посольство "получило определенные разъяснения от Минздрава Армении, согласно которым министр здравоохранения Торосян высказывает сожаление, что его высказывания были неправильно интерпретированы журналистами и вызвали недовольство со стороны грузинских коллег".
При этом он отметил, что грузинская сторона перепроверит высказывания министра здравоохранения Армении.
"Ситуация с COVID-19 в Грузии очень позитивная, и это не наша оценка, а оценка наших международных партнеров и Всемирной организации здравоохранения. В сегодняшнем мире невозможно скрыть ситуацию с коронавирусом", - заявил Залкалиани.
По данным ВОЗ, на 23 мая в Грузии выявлено 728 случаев заражения COVID-19, из которых летальным исходом закончились 12. В Армении выявлено 6 тыс. 302 случая при 77 смертях инфицированных коронавирусом.
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