Талибы объявили три дня перемирия в Афганистане в честь завершения Рамадана

Радикальная группировка "Талибан" объявила трехдневное перемирие в Афганистане в честь завершения священного для мусульман праздника Рамадан, передают в субботу западные СМИ.
Представитель талибов Забихулла Муджахид в заявлении, распространенном в субботу, заявил, что руководство группировки распорядилось "нигде не проводить наступательных операций против врага", а также, что талибы примут особые меры в области безопасности в эти три дня.
Кроме того, руководство группировки запретило боевикам проникать в районы, контролируемые правительством Афганистана. Это сделано для того, чтобы "соотечественники смогли спокойно отпраздновать Ид-аль-Фитр", отмечается в заявлении.
Перемирие начнет действовать с воскресенья, когда в мусульманских странах будут отмечать исламский праздник Ид-аль-Фитр, знаменующий конец Рамадана.
Празднования завершения месяца поста начнутся утром в воскресенье 24 мая и продолжатся три дня. Между тем, министр общественного здравоохранения Афганистана Ферузиддин Феруз призвал жителей страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции праздновать Ид аль-Фитр дома.
"В Ид, если ситуация будет продолжаться таким образом, нам следует ожидать трагедии. В качестве вашего слуги, в качестве человека, который лично пострадал от этого вируса, пережил тяжелые дни, я прошу, умоляю наш народ в дни празднований оставаться дома, пресечь посещения. Праздник - день радости, отмечайте радостный день дома", - заявил министр, выступая в эфире национальных телеканалов.
Между тем, пресс-центр министерства общественного здравоохранения Афганистана заявил в субботу, что общее число зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией в стране достигло 9 тыс. 998 человек, от последствий инфекции с начала пандемии скончались 216 пациентов, выздоровели 1 тыс 40 человек, в том числе 44 за прошедшие сутки.
Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом Covid-19 был зарегистрирован 24 февраля в городе Герат, на западе страны у 35 летнего мужчины, прибывшего из провинции Кум в Иране.
На этой неделе переговоры в Кабуле и в Дохе с обеими сторонами конфликта провел американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад. Он заявил, что все встречи прошли конструктивно.
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