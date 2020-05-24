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Дальнее зарубежье 24.05.2020 09:11

В Бразилии число жертв коронавируса за сутки выросло почти на 1 тыс. человек - власти

За субботу число скончавшихся от коронавируса в Бразилии выросло на 965 человек и достигло 22 тыс. 13, сообщило министерство здравоохранения страны.

Всего зарегистрировано 348 тыс. 398 подтвержденных случаев заражения COVID-19, рост за сутки составил 16 тыс. 508.

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу инфицированных коронавирусом. Тем не менее, президент Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

Из-за противоречий по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандету, а пришедший ему на смену Нельсон Тейш сам подал в отставку.

Сейчас обязанности министра исполняет Эдуардо Пазуэлло, занимавший ранее поста замминистра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]