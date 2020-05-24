В Бразилии число жертв коронавируса за сутки выросло почти на 1 тыс. человек - власти

За субботу число скончавшихся от коронавируса в Бразилии выросло на 965 человек и достигло 22 тыс. 13, сообщило министерство здравоохранения страны.
Всего зарегистрировано 348 тыс. 398 подтвержденных случаев заражения COVID-19, рост за сутки составил 16 тыс. 508.
Бразилия занимает второе после США место в мире по числу инфицированных коронавирусом. Тем не менее, президент Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.
Из-за противоречий по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандету, а пришедший ему на смену Нельсон Тейш сам подал в отставку.
Сейчас обязанности министра исполняет Эдуардо Пазуэлло, занимавший ранее поста замминистра.
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