Первый танкер с иранским бензином достиг территориальных вод Венесуэлы

Первый из пяти танкеров, перевозящих горючее из Ирана в Венесуэлу, благополучно вошел в территориальные воды страны, сообщил портал Refinitiv Eikon.
"Мы приветствуем корабли из Исламской Республики Иран, которые вскоре прибудут в порты нашего отечества", - написал ранее в твиттере министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.
Государственное телевидение Венесуэлы показало военный корабль и самолет, которые готовятся встречать танкеры, как только те достигнут исключительной экономической зоны страны.
Пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего следуют из Ирана в Венесуэлу. Обе страны находятся под санкциями США.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что США планируют блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключается введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.
В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.
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