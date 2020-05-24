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ТЭК 24.05.2020 10:50

Первый танкер с иранским бензином достиг территориальных вод Венесуэлы

Первый из пяти танкеров, перевозящих горючее из Ирана в Венесуэлу, благополучно вошел в территориальные воды страны, сообщил портал Refinitiv Eikon.

"Мы приветствуем корабли из Исламской Республики Иран, которые вскоре прибудут в порты нашего отечества", - написал ранее в твиттере министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.

Государственное телевидение Венесуэлы показало военный корабль и самолет, которые готовятся встречать танкеры, как только те достигнут исключительной экономической зоны страны.

Пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего следуют из Ирана в Венесуэлу. Обе страны находятся под санкциями США.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что США планируют блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключается введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.

В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ИРАН, ТАНКЕР, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]