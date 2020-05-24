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Дальнее зарубежье 24.05.2020 09:55

Задержанный за нападение на "Альфа-банк" в Москве признал свою вину - СКР

Задержанный за нападение на московское отделение "Альфа банка" Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении.

"Вину признаю", - сказал Барышников в ходе допроса, кадры которого распространила в пресс-служба Следственного комитета (СК) в субботу.

Отвечая на вопрос следователя, с какой целью он пришел в банк, Барышников ответил: "Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит".

На уточняющий вопрос, зачем он захватил заложников, Барышников пояснил: "Чтобы узнать правду".

В субботу днем 34-летний Алексей Барышников зашел в отделение "Альфа банка" в Москве на Земляном Валу, заявил, что у него взрывное устройство, которое он готов привести в действие. Не предъявив конкретных требований, он удерживал в качестве заложника одного из посетителей заведения.

В ходе спецоперации преступник был задержан, а заложник освобожден. Принесенное Барышниковым взрывное устройство оказалось муляжом. В результате инцидента никто не пострадал.

Представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 206 УК РФ (захват заложников).

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в рамках расследования в отношении Барышникова будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Он отметил, что у задержанного "есть видимые признаки душевного расстройства".

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Тэги: МОСКВА, БАНК, НАПАДАВШИЙ, ПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]