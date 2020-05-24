В КНР обратили внимание, что не впервые не приводят целевые данные по росту ВВП

В 2020 году в докладе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) не приведены данные по планируемому росту ВВП страны, но это не является первым случаем в истории, заявил заместитель председателя Госкомитета КНР по развитию и реформам Нин Цзичжэ.
"Цели роста в цифрах с начала осуществления политики реформ и открытости не приводились в докладах правительства в 2000, 2001 и 2002 годах", - напомнил он журналистам на брифинге в рамках проходящей сессии ВСНП.
Конкретные цели экономического роста в этом году не были поставлены, в основном, на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней значительных изменений в торгово-экономической ситуации в мире, пояснил Нин Цзичжэ.
Он отметил, что в докладе четко сформулированы приоритеты стабильной занятости, защиты жизни людей, решительной борьбы за победу над бедностью, что отражает главные цели развития страны. При этом то, что не были указаны конкретные цифры, не означает, что экономический рост предполагается незначительным, просто его показатели были интегрированы в другие цели, о которых сообщил премьер в своем докладе.
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