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Регион 24.05.2020 11:05

Ответственным за сбивание украинского самолета в небе над Тегераном является оператор ракетной системы

Ответственным за сбивание украинского самолета авиакомпании "МАУ" в небе над Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях, сообщает Радио Свобода со ссылкой на бывшего иранского депутата Махмуда Садеки.

Такой ответ содержится в ответе на запрос, который Махмуд Садеки отправил на имя министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами о причинах катастрофы украинского самолета. Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ только накануне.

По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны Ирана, когда принял решение о запуске ракеты.

4 апреля иранские военные чиновники сообщили, что по делу о сбивании украинского лайнера задержан один человек, который находится под следствием.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

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Тэги: УКРАИНА, ИРАН, САМОЛЕТ, ВИНОВНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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