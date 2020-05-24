New York Times отвела всю первую полосу газеты части списка жертв COVID-19 в США

Газета New York Times в воскресенье отвела первую полосу статье, озаглавленной "Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери", в которой публикует длинный список части жертв коронавируса в стране с начала пандемии, сопровождая фамилии кратким некрологом.

В подзаголовке публикации говорится: "В списке не просто имена, это - мы".

По данным портала Worldometer, отслеживающего статистику по важнейшим мировым событиям, в США по состоянию на 05:00 по московскому времени от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 98 тыс. 683 человека, число инфицированных достигло 1 млн 666 тыс. 828 человек.

Всего в мире, сообщает портал, число заразившихся превысило 5,4 млн, скончались 343 тыс.804 человека, излечились более 2,2 млн.