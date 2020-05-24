На Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли - СНБО

По состоянию на утро воскресенья, 24 мая, на Украине зафиксировано 406 новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 179 выздоровели.

Днем ранее сообщалось о 432 новых случаях заболевания Covid-19 за сутки, 22 мая - о 442 новых заболевших, а 21 мая - о 476.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в настоящее время на Украине Covid-19 болеет 13 261 человек, что на 215 больше, чем днем ранее.