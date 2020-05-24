Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 730

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 730, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 76 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 326 человек. Выздоровели 522, скончались от коронавирусной инфекции 12 человек.