8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 вновь упал ниже планки в 9 тыс., подкрепляя наметившуюся в середине мая тенденцию к снижению, однако число смертей поставило очередной антирекорд, следует из данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 599 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3777 (43,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в воскресенье.

Прирост заметно снизился после небольшого повышения накануне (9,4 тыс.). Темп прироста составил +2,56%, этот показатель уменьшился по сравнению с предыдущими днями (накануне +2,89%, до 22 мая 2,80%, 21 мая 2,87%).

Нарастающим итогом в РФ зарегистрирован 344 481 случай коронавирусной инфекции. По этому показателю Россия, как и ожидалась, уступила второе место в мире быстро "растущей" Бразилии (347,4 тыс., +16,5 тыс. по данным Университета Джонса Хопкинса), опустившись на третью строчку. На первом месте США с 1,62 млн случаев и суточным приростом в 21,6 тыс.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировано 2516 новых случаев коронавируса, и это самый низкий показатель за весь май.

По числу умерших в целом по России поставлен очередной антирекорд - за сутки отмечено 153 летальных исхода, ассоциированных с Covid-19, в том числе 59 в Москве. Последний максимум отмечался 22 мая (150 случаев), накануне их было 139. Число смертей в стране не опускалось ниже ста с 19 мая.

В России по последним данным Роспотребнадзора на воскресенье выполнено 8,6 млн тестов на Covid-19, из них 282 тыс. - за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением находятся 282 тыс. человек.