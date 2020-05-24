Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана из-за действий таджикских пастухов

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка из-за незаконного выпаса скота, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Государственной пограничной службе Киргизии (ГПС).
"На киргизско-таджикском участке государственной границы в местности Мойнок Баткенского района одноименной области пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на киргизской территории жителями таджикского анклава Ворух. Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников", - сообщили в ГПС.
По словам собеседника агентства, произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана. Пострадавших со стороны пограничников Киргизии нет.
"В 12:20 (9:20 мск) состоялась встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана, которые прибыли на место инцидента. В настоящее время обстановка на данном участке киргизско-таджикской госграницы относительно стабильная. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента", - отметил представитель погранслужбы.
Баткенская область на юге Киргизии граничит с Таджикистаном. Большое количество неописанных и спорных участков в приграничной зоне являются причиной частых конфликтов между гражданами двух стран.
Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем этот процесс приостановился и возобновился в 2017 году. В настоящее время из 971 км описаны 583 км.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Алиев соболезнует Алви в связи c крушением самолета в Пакистане
Путин – Алиеву: Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства
Первый танкер с иранским бензином достиг территориальных вод Венесуэлы
Сельхозпроизводители в Азербайджане получат финпомощь от государства в размере 5 млн манатов для повторного посева кукурузы
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тыс. человек, число инфицированных - 5,3 млн - университет Хопкинса
Турция рассчитывает начать прием российских туристов с 15 июля
У прибывающих на Бали туристов будут требовать справки об отсутствии COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог