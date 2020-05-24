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СНГ 24.05.2020 12:30

Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана из-за действий таджикских пастухов

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка из-за незаконного выпаса скота, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Государственной пограничной службе Киргизии (ГПС).

"На киргизско-таджикском участке государственной границы в местности Мойнок Баткенского района одноименной области пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на киргизской территории жителями таджикского анклава Ворух. Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников", - сообщили в ГПС.

По словам собеседника агентства, произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана. Пострадавших со стороны пограничников Киргизии нет.

"В 12:20 (9:20 мск) состоялась встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана, которые прибыли на место инцидента. В настоящее время обстановка на данном участке киргизско-таджикской госграницы относительно стабильная. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента", - отметил представитель погранслужбы.

Баткенская область на юге Киргизии граничит с Таджикистаном. Большое количество неописанных и спорных участков в приграничной зоне являются причиной частых конфликтов между гражданами двух стран.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем этот процесс приостановился и возобновился в 2017 году. В настоящее время из 971 км описаны 583 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ПЕРЕСТРЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]