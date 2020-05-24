Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана из-за действий таджикских пастухов

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка из-за незаконного выпаса скота, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Государственной пограничной службе Киргизии (ГПС).

"На киргизско-таджикском участке государственной границы в местности Мойнок Баткенского района одноименной области пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на киргизской территории жителями таджикского анклава Ворух. Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников", - сообщили в ГПС.

По словам собеседника агентства, произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана. Пострадавших со стороны пограничников Киргизии нет.

"В 12:20 (9:20 мск) состоялась встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана, которые прибыли на место инцидента. В настоящее время обстановка на данном участке киргизско-таджикской госграницы относительно стабильная. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента", - отметил представитель погранслужбы.

Баткенская область на юге Киргизии граничит с Таджикистаном. Большое количество неописанных и спорных участков в приграничной зоне являются причиной частых конфликтов между гражданами двух стран.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем этот процесс приостановился и возобновился в 2017 году. В настоящее время из 971 км описаны 583 км.