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Дальнее зарубежье 24.05.2020 12:42

В Пекине обвинили США в распространении "политического вируса" в виде нападок на Китай

В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

"Этот политический вирус использует все возможности для дискредитации и нападок на Китай. Некоторые политики игнорируют самые фундаментальные факты, распространяют слишком много лжи и формируют слишком много заговоров против Китая", - сказал министр.

Он отметил: "Некоторые американские политические силы наносят ущерб китайско-американским отношениям, пытаясь подтолкнуть их к так называемой новой холодной войне, опасной практике, которая не только похоронит плоды сотрудничества, накопленные двумя народами в течение многих лет, но и навредит будущему развитию самих Соединенных Штатов, поставит под угрозу стабильность и процветание мира", - подчеркнул глава МИД КНР.

Китай готов строить с США отношения в духе отсутствия конфликтов и противостояния, на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сказал он. "В то же время мы должны защищать суверенитет и территориальную целостность Китая, отстаивать свое право на справедливое развитие, защищать статус и достоинство, завоеванные китайским народом в трудные времена", - заявил Ван И.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]