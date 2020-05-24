В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

"Этот политический вирус использует все возможности для дискредитации и нападок на Китай. Некоторые политики игнорируют самые фундаментальные факты, распространяют слишком много лжи и формируют слишком много заговоров против Китая", - сказал министр.

Он отметил: "Некоторые американские политические силы наносят ущерб китайско-американским отношениям, пытаясь подтолкнуть их к так называемой новой холодной войне, опасной практике, которая не только похоронит плоды сотрудничества, накопленные двумя народами в течение многих лет, но и навредит будущему развитию самих Соединенных Штатов, поставит под угрозу стабильность и процветание мира", - подчеркнул глава МИД КНР.

Китай готов строить с США отношения в духе отсутствия конфликтов и противостояния, на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сказал он. "В то же время мы должны защищать суверенитет и территориальную целостность Китая, отстаивать свое право на справедливое развитие, защищать статус и достоинство, завоеванные китайским народом в трудные времена", - заявил Ван И.